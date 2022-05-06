Milletvekilinin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı - Son Dakika
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Milletvekilinin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı

06.05.2022 21:13
Milletvekilinin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde Hıdırellez konseri sonrası çıkan kavganın ortasında kalan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle bıçaklanarak yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde Hıdırellez konseri sonrası çıkan kavganın ortasında kalan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle bıçaklanarak yaralandı. Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hıdırellez kutlamalarında düzenlenen konserde alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte kutlamaları izleyen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, kavganın ortasında kaldı. Ailesini kavganın gerçekleştiği noktadan uzaklaştırmak isteyen Bekle, bu sırada bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavganın ortasında kalarak bıçakla yaralanan Atılay Bekle, özel bir araçla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bekle, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. - İZMİR

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İzmir'de Hıdırellez kutlamalarında bir kişi bıçaklandı İzmir'de Hıdırellez kutlamalarında bir kişi bıçaklandı Buca'da Renkli Hıdırellez Şenliği Buca'da Renkli Hıdırellez Şenliği

Cemal Bekle, Hıdırellez, AK Parti, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekilinin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı - Son Dakika


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