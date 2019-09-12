Milletvekillerden Kaymakam Vekiline ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Türkmen ve Çolakoğlu Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde Ağrı'nın Patnos İlçesinde Devrek Kaymakam Vekili olarak göreve başlayan Ümit Altay'a AK parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çokaloğlu ve Polat Türkmen hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette ilçeye kaymakam vekili olarak atanan Ümit Altay'ı Devrek'te göreve başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Çolakoğlu ve Türkmen," Öncelikle yeni görevinizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Artık Devrek'te vekaleten kaymakam istemiyoruz. Sizler bu makamlarda oldukça tecrübeli bir idarecisiniz. Sizin bu engin tecrübelerinizden sürekli olarak faydalanmak ve hizmet almak istiyoruz. Elimizden geldiğince asaleten burada kalmanızı sağlayacağız bu hem sizler için hem de ilçemiz adına çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. Tekrar ilçemize hoş geldiniz görevinizde başarılar diliyoruz" diye konuştular.



Kendisine gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Vekili Ümit Altay ise," Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim ziyaretiniz beni onurlandırmıştır. Bizler bu devlete hizmet etmek için görevlendirilmiş memurlarız. Her tayin olduğumuz yerde yıllarca kalacak şekilde görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Umarım burada da yıllarca görev yapma imkanını yakalarım. Bizler vatandaşın duasına layık olabilirsek en büyük kazancımız bu olacaktır. Tekrar nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Gerçekleştirilen ziyarette; Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, AK Parti Kadı Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri İsmet Bostancı ve İsa Bükrü, ile Teşkilat Başkanı Recep Çantı hazır bulundular. - ZONGULDAK