Milletvekilleri Adıyaman'ın tarihi ören yerlerini inceledi - Son Dakika

Milletvekilleri Adıyaman'ın tarihi ören yerlerini inceledi

14.03.2021 16:28
Milletvekilleri Adıyaman'ın tarihi ören yerlerini inceledi, System.String[]

AK Parti Adıyaman milletvekilleri ile il protokolü turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi olan AB (İPA) projesi kapsamında çevre düzenleme ve inşaat çalışmaları devam eden Adıyaman'daki tarihi ören yerlerini inceledi.

AK Parti Adıyaman milletvekilleri ile il protokolü turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi olan AB (İPA) projesi kapsamında çevre düzenleme ve inşaat çalışmaları devam eden Adıyaman'daki tarihi ören yerlerini inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış'la birlikte ilin tarihi ören yerlerini tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da Türkiye Cumhuriyeti ve AB İşbirliği ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ilin tarihi ve turistik merkezlerin çevre düzenleme çalışmaları yapılarak Adıyaman'da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanmasını ve turizmden elde edilen katma değerin artırılması hedefleniyor.

Adıyaman Valiliği tarafından uygulanmakta olan projenin birinci etabında yer alan inşaat ve müşavirlik bileşeni kapsamında Kommagene Odak Binası ve 9 tarihi ören yerinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İnşaat çalışmalarının uygulama safhasına geçildiği proje kapsamında, başta Nemrut Dağı Ören Yeri olmak üzere Perre Antik Kenti Ören Yeri, Eski Kahta Kalesi, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsameia ve diğer tarihi ören yerlerinin çevre düzenlemeleri AB standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Vali Mahmut Çuhadar ve Adıyaman milletvekilleri, proje kapsamında inşaat çalışmaları devam eden Karakuş, Cendere, Yeni Kale ve Arsamei tarihi ören yerlerini ziyaret ederek, devam eden inşaat çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Tarihi ören yerlerindeki incelemelerinin ardından Kahta ilçe merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar ve milletvekilleri, Kahta ilçe merkezinde inşaat çalışmaları tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını gezdi. - ADIYAMAN

Milletvekilleri Adıyaman'ın tarihi ören yerlerini inceledi
Milletvekilleri Adıyaman'ın tarihi ören yerlerini inceledi

Avrupa Birliği, AK Parti, Adıyaman, Ören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekilleri Adıyaman'ın tarihi ören yerlerini inceledi - Son Dakika


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