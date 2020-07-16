Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan AÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdal, AÜ'nün Türk yükseköğretimine çok önemli katkılar sağladığını belirtti.

Erdal, Eskişehir ve Türkiye'nin her anlamda kalkınması için bundan sonra da başta Eskişehir milletvekilleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Avcı ve Günay ise Erdal'a yeni görevinde başarılar diledi.