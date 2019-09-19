Milletvekilleri, Başkan Yıldırım ile bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Yıldırım, tarafından karşılanan Milletvekilleri Akar ve Tutdere, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak Başkan Yıldırım'a hem başarı diledi, hem de desteklerini belirttiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün ilçemizde ağırlamaktan onur duyduğumuz milletvekillerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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