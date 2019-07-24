Milletvekilleri Çalık ve Çakır'dan Başkan Karadağ'a ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Ahmet Çakır Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Ahmet Çakır Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Öznur Çalık, ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılan seçimler sonrası hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında ilk Hekimhan'a geldiklerini belirtti.

İlçeye 16 yılda önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Çalık, Hekimhan'ın hem Malatya hem de Sivas bağlantısını yaklaşık 104 kilometrelik yolu yeniden yaptıklarını ifade etti.

Ana yol dışında mahalle yollarında da 150 kilometrelik çalışma yapıldığını hatırlatan Çalık, şunları kaydetti:

"İçme suyunu yaparak Hekimhan'ın elli yıllık su sorununu çözdük. Toplamında 84 milyonluk yatırımı Hekimhanlı'yla buluşturduk. Ulaşımda, altyapıda yapılan çalışmalar ile sağlık bizim için çok önemliydi. Ben Hekimhan'ın eczacılığını yapmış, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, ilk parasını burada kazanmış kişi olarak özellikle hastanemizin kötü ve zor koşullarını yaşamış bir insan olarak milletvekili olduktan hemen sonra hastanemizin yapılması için tüm çalışmaları başlattık. Malatya'mızın ilçeler içerisinde en güzel hastanelerinden bir tanesi Hekimhan'a kazandırdık."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da Turan Karadağ'ı tebrik ederek ilçeye güzel işler yapmasını temenni etti.

Kendilerinin gayesinin şehirlere en güzel hizmetleri getirmek olduğuna değinen Çakır, "Şehrimizin ihtiyacı olan yatırımları getirebilmek çok önemlidir. Başkanımızın hizmet odaklı yaklaşması da çok önemli kendisini tebrik ediyorum. Geçmişte Hekimhanımız'a hizmet gelmesi noktasında milletvekili arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da amaçlarının Malatya'ya ve Hekimhan'a hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

İlçenin Türkiye'nin örnek yerlerinden olduğunu ve her kesimden insanın iç içe yaşadığını belirten Karadağ, bu kardeşliğin bozulmaması için elinden geleni yapacağını ve şehrin tüm değerleriyle birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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