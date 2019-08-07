Milletvekilleri çevre sorunları hakkında bilgi aldı
19 dakika önce
Hatay milletvekilleri İskenderun Çevre Koruma Derneğini (İÇKD) ziyaret ederek bölgedeki çevre sorunları hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:39 Kaynak: AA
milletvekilleri İskenderun
Çevre Koruma Derneğini (İÇKD) ziyaret ederek bölgedeki çevre sorunları hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.
Dernek binasındaki ziyarette, canlı hayvan sevkiyatı, maden ocakları, ağaçtan yoksun kalmış alanlar, sanayi kuruluşlarının baca gazı emisyonları ve çevre sağlığı açısından yaratabileceği olumsuz etkiler konuşuldu.
Ziyarete, AK Parti
Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel
, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin
ve MHP
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
birlikte katıldı.
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