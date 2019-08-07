Son Dakika Haberleri: Milletvekilleri çevre sorunları hakkında bilgi aldı
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Milletvekilleri çevre sorunları hakkında bilgi aldı

19 dakika önce

Hatay milletvekilleri İskenderun Çevre Koruma Derneğini (İÇKD) ziyaret ederek bölgedeki çevre sorunları hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.

Milletvekilleri çevre sorunları hakkında bilgi aldı, System.String[]
Hatay milletvekilleri İskenderun Çevre Koruma Derneğini (İÇKD) ziyaret ederek bölgedeki çevre sorunları hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.
Dernek binasındaki ziyarette, canlı hayvan sevkiyatı, maden ocakları, ağaçtan yoksun kalmış alanlar, sanayi kuruluşlarının baca gazı emisyonları ve çevre sağlığı açısından yaratabileceği olumsuz etkiler konuşuldu.
Ziyarete, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı birlikte katıldı.
Milletvekili, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:39 Kaynak: AA
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