Milletvekilleri Eskişehirspor İçin Birleşti

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek Eskişehirspor'a destek istedi.

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek Eskişehirspor'a destek istedi.



Süllü'nün iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti ve CHP milletvekilleri Bakan Kasapoğlu'nu ziyaretlerinde Eskişehirspor Kulübünün bu zor günlerin üstesinden gelinebilmesi için tüm dinamiklerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek, siyah-kırmızılı takıma siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini vurguladılar.



Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Eskişehirspor Kulübü yönetim kuruluyla gelecek hafta randevu ayarlanması talimatını verdi.



CHP milletvekilleri Çakırözer ve Süllü, AK Parti milletvekili Avcı ve Günay ile Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti

Medhi Benatia, Çocuklarının Müslüman Ülkede Büyümesi İçin Manchester United'ı Reddettiğini Açıkladı

Aleksander Ceferin, Yeniden UEFA Başkanı Seçildi