Milletvekilleri, Grup Başkanvekillerini TBMM Başkanı'na şikayet etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekilleri, Grup Başkanvekillerini TBMM Başkanı'na şikayet etti - Son Dakika

Milletvekilleri, Grup Başkanvekillerini TBMM Başkanı'na şikayet etti

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda ve komisyonlarda, partiler arasında yaşanan tartışmalar, uzun konuşmalar her partiden milletvekillerini rahatsız etti.

Milletvekilleri, Grup Başkanvekillerini TBMM Başkanı'na şikayet etti, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda ve komisyonlarda, partiler arasında yaşanan tartışmalar, uzun konuşmalar her partiden milletvekillerini rahatsız etti. Grup başkanvekillerinin çok konuştuğu şeklinde şikayetler, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a iletildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, tartışmaları oturumlar, mecliste bulunan tüm partilere mensup milletvekillerini rahatsız etti. Milletvekillerinin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bu konuda duydukları rahatsızlıkları ilettiği öğrenildi. Milletvekillerinin Şentop'a, "Genel Kurul ve komisyon oturumlarında, herkes birbirinin sözünü kesiyor. Konuşmalar çok uzun. İçtüzük uygulamasında sorun var. Görüşülen yasalar değil, tartışmalar ön plana çıkıyor. Seçim bölgelerimizde seçmenlerimizden çok şikayet alıyoruz" şeklinde şikayetlerini ilettikleri belirtildi. Ayrıca milletvekillerinin, grup başkanvekillerinin de konuşmalarını çok uzattıkları konusunda şikayetlerini dile getirdikleri ifade edildi.

ŞENTOP UYARACAK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İçtüzüğünün 15'inci maddesinin kendisine verdiği,  "Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak" şeklindeki yetkisini kullanarak, ihtisas komisyon başkanları ile bir araya geldi. Meclis çalışmalarının konuşulduğu toplantıda Şentop, milletvekillerinden gelen şikayetleri aktardı. Komisyon çalışmalarının daha verimli geçmesi konusunda uyarılarda bulundu. Şentop'un ayrıca, önümüzdeki günlerde de grup başkanvekilleri ve meclis başkanvekilleri ile bir araya gelmeyi planladığı ve konuşma süreleri konusunda uyarıda bulunacağı belirtildi.


Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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