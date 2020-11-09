Milletvekilleri Hancıoğlu ve Yaşar'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Milletvekilleri Hancıoğlu ve Yaşar'dan 10 Kasım mesajı

09.11.2020 16:53
Milletvekilleri Hancıoğlu ve Yaşar'dan 10 Kasım mesajı, System.String[]

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hancıoğlu, mesajında, 10 Kasım'ın bir matem günü değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılığı ulusça bütün dünyaya haykırma, Mustafa Kemal'in Türk ulusu için hedeflediği "muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve onu geçme" yolunda, tüm benliğiyle çalışma günü olduğunu vurguladı.

"Bugün Atatürk'ün yaptığı gibi emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele etme günü" ifadesinde bulunan Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ulusumuzun büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde, onun devrimlerinin yol göstericiliğinde Cumhuriyetimize sahip çıkma ve bedeli ne olursa olsun Cumhuriyetimize ve onun temel niteliklerine yönelik her türlü saldırıya karşı direnme sözümüzü bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu kararlılıkla, sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümünde, ulusal özgürlüğünün mimarı, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, özlem ve minnetle anıyorum."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da mesajında, Atatürk'ün "Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" sözlerini hatırlattı.

Atatürk'ün, yokluk ve zorluk içinde yazdığı destansı mücadelelerin ve zaferlerin kıymetinin tartışılmaz olduğunun altını çizen Yaşar, şunları aktardı:

"Bu destanları, zaferleri atalarımız unutmadı, biz unutmadık, gelecek nesillerin de asla unutmayacağına, unutturmayacağına olan inancımız tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince vermiş olduğu mücadelelerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış bir dünya lideridir. Devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları sadece Türk milletinin değil tüm dünya devletlerinin saygı duyup örnek aldığı bir başarıdır. Bu anlamda tüm bu miraslara sahip çıkmak, ilelebet korumak da bizim birinci vazifemizdir. Atamızın verdiği mücadelenin önünde saygıyla eğiliyor, tekrar minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, 10 Kasım, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekilleri Hancıoğlu ve Yaşar'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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