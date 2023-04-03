Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız

03.04.2023 20:42

Milletvekilleri ile iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin evlerinin 1 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Asrın felaketi depremlerin canımızdan can kopartan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman milletvekilimiz ailesiyle birlikte hayatını kaybettiler. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle iftar programında buluştu. İftar yemeğinin ardından milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü yine veriyoruz. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezinde isteyen 81 vilayetimizde hayatını sürdürebilir. Ülkemizde milletvekilliği hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir.

"DEPREM FELAKETİNİN ALTINDA KALMADIK, KALMAYACAĞIZ"

Bu dönemin bir diğer özelliği cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk meclisi olmasıdır. Henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı. Bir de asrın felaketi depremlerin canımızdan can kopartan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman milletvekilimiz ailesiyle birlikte hayatını kaybettiler. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.

"14 MAYIS'TAN SONRA AYNI KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her safhası ayrı mücadeleyle geçmiştir. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik, bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilerleyeceğiz. Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Elde ettiğimiz tecrübeler sistemi ileri taşımak için yapacağımız restorasyonlar için bize örnek olacaktır. Hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."

YORUMLAR
500
Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ'da 'Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi Elazığ'da 'Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız
20:34 Kritik saatler! Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen son bulabilir
20:16 İttifak oyları nasıl sayılacak, ittifaktaki partilere baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı
19:28 Aziz Yıldırım kapıyı açık bıraktı! Başkanlığa geri dönüş için tek bir ihtimal var
19:21 Listedeki isimler bomba! İşte Chelsea'nin yeni teknik direktör adayları
18:51 YSK, Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları neden reddetti? Kararın gerekçesi açıklandı
16:20 İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na "seccade" desteği: Buradan bir istismar çıkarmaya çalışıyorlar
15:31 TFF'den yeni karar! Süper Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirildi
18:03 Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
17:41 Tarihi kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 20:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement