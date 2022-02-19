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Milletvekilleri New York'ta Türk toplumu ile bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekilleri New York'ta Türk toplumu ile bir araya geldi

19.02.2022 07:06
Milletvekilleri New York'ta Türk toplumu ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen yıllık Parlamenter Oturumu toplantıları için New York'ta bulunan milletvekilleri, Türk Amerikan toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen yıllık Parlamenter Oturumu toplantıları için New York'ta bulunan milletvekilleri, Türk Amerikan toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkevi'nde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğindeki toplantıda AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, önce katılımcılara BM'deki toplantıları hakkında kısaca bilgi verdi.

Kan, bu sene BM toplantılarında Kovid-19 sonrası iyileşme ile alakalı dünyada nasıl bir sürdürebilirlik sağlanabilir ve buna parlamentoların katkısı ne olabilir ana teması üzerine sunumlar yapıldığını belirterek, bu konuda salgına karşı Türkiye'de yapılan çalışmaları aktardıklarını söyledi.

BM'deki oturumların yanı sıra New York'ta Amerikan Türk toplumu üyeleri ile de görüşmek istediklerini kaydeden Kan, "Sizi dinleyip, hasbıhal edelim, eğer yapabileceğimiz bir şeyler varsa kendimize ödev addedelim istedik. Vatandaşlarımızı dinlemek, dertlerine derman olmaya çalışmak bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yurt dışında yaşayan Türklerin sosyal, ekonomik, ticari iş birliklerinin devletimizin buradaki eli ayağı, gücü olduğu kanaatindeyim. Siyasi görüşler ne olursa olsun amaç Türk bayrağını daha da ileri taşımaktır." dedi.

PAB grubu üyeleri CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican da toplantıda küreselleşen dünyada diasporaların önemine dikkati çekti.

Andican, "Bir ülkede yaşayan diasporanız ne kadar güçlüyse o ülkedeki etkinliğiniz sadece o ülke ile sınırlı olmuyor, dünya genelindeki dengeler üzerinde etkili olabiliyorsunuz." dedi.

Milletvekilleri, daha sonra Amerikan Türk toplumu temsilcilerine sözü vererek, istek ve önerilerini dinledi, sorunlara çözüm bulmak için görüş alışverişinde bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Milletvekili, New York, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekilleri New York'ta Türk toplumu ile bir araya geldi - Son Dakika


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