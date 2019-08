Milletvekilleri ve başkanlar, Mersinlilerin Kurban Bayramını kutladı

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin Milletvekilleri Lütfi Elvan ve Hacı Özkan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, yayınladıkları mesajlarla Mersinlilerin Kurban Bayramını kutladılar.

Elvan: "Bayramın barış, kardeşlik, huzur getirmesini niyaz ediyorum"



Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, mesajında hem bayramı kutladı hem de yola çıkacakları uyardı. Elvan, mesajında şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin, Türk dünyasının ve İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor; bayramın barış, kardeşlik, huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Milletler gelenekleriyle geleceklerini inşa ederler. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin sembolü olan bayramlar, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği mübarek günlerdir. Türkiye; milletinden ve milletinin değerlerinden aldığı güçle hiçbir şekilde yolundan taviz vermeden güçlenmeye, kalkınmaya, milletinin huzur ve istikrarını korumaya devam edecektir. Bu duygularla tekrar milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayram yolculuklarında vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, kazaya mahal vermeden sevdiklerine kavuşmasını özellikle istirham ediyorum. Nice bayramlara."



Özkan: "Kurban Bayramına milletçe ulaşmanın manevi hazzı ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz"



Milletvekili Hacı Özkan da yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramına milletçe ulaşmanın manevi hazzı ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını belirtti. Mesajında, "Kurban Bayramının, başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Mersinimiz, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum" diyen Özkan, aile ve yakınlarla hemhal olmanın yanı sıra kimsesizlere ve yardıma muhtaç ailelere sevgi ve merhamet eli uzatarak bugünün manevi ortamının onlarla paylaşılmasını istedi.



Baro Başkanı Yeşilboğaz'dan şiirli bayram kutlaması



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise Kurban Bayramını, kendisinin kaleme aldığı şiirle kutladı. 'Hoş Gelsin Gözlerinin İçi Gülen Bayramlar' adlı şiirinde toplumsal mesajlar veren Yeşilboğaz'ın şiiri şu dizelerden oluşuyor:



"Hoş Gelsin Gözlerinin İçi Gülen Bayramlar



Savaşlarla değil, barış ateşiyle kavrulacağımız gündür asıl bayram.



Barışı, sevgiyi, özgürlüğü bir lokmacık tadarak değil,



Kana kana içebileceğimiz gündür en güzel bayram.



Umutlarımız el ele tutuşsun ki, kucaklasın bizi en güzel bayramlar.



Ufukta kızıl güneş, uzanmışsa maviye sere serpe,



Göz kırpıyorsa gökyüzü, en parlak haliyle,



Ve bir kıvılcım varsa avcumuzda, düşlerimizde,



Güneşi tutmaya ne kaldı? Ne kaldı en güzel bayramlara?



Gülüşlerimizi serelim ki kadınlarımızın, çocuklarımızın yüreğine,



Gülüşlerimiz çoğalsın,



Çoğalsın; umuttan, sevgiden yana ne varsa.



Sonra hoş gelsin sefa gelsin, gözlerinin içi gülen bayramlar."



Kızıltan: "Bu bayram insanlara gönlümüzü her zamankinden daha çok açalım"



MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan da mesajında, bayramların yardımlaşmayı, dayanışmayı ve hoşgörüyü arttırdığını belirterek, "Bu bayram insanlara gönlümüzü her zamankinden daha çok açalım" dedi.



Kızıltan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Geleneksel olarak tüm ailenin bir arada bulunduğu bayramlarımız, insanların daha çok yakınlaşmasına, toplumun temeli ve harcı olan karşılıklı sevgi ve saygının artarak yaşanmasına vesile olan zamanlardır. Bireylerin aynı düşünce ve değerlerde buluşmalarına vesile olan, gönülleri yakınlaştırarak, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşanmasına olanak sağlayan, milli ve manevi duygularımızın, inançlarımızın, örf ve adetlerimizin uygulanıp sergilenmesine ve her zaman hatırlanmasına imkan veren Kurban Bayramımızın, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızın zirveye çıktığı günler olmasını temenni ediyorum. Bu kutsal günlerin sadece milletimize değil, barışa ve huzura her zamankinden daha çok ihtiyacı olan tüm dünya uluslarına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çevremizde dili, dini, ırkı ne olursa olsun ihtiyacı olan insanlara kucağımızı ve gönlümüzü her zamankinden daha çok açalım. Bu vesile ile tüm Mersinlilerin, milletimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, tüm Mersinli dostlarıma sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum." - MERSİN

