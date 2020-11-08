Milletvekilleri ve bürokratları kaçırma planı yapan DEAŞ'lılara operasyon: 19 gözaltı (2) - Son Dakika

Milletvekilleri ve bürokratları kaçırma planı yapan DEAŞ'lılara operasyon: 19 gözaltı (2)
08.11.2020 13:34
DÖVÜP, İŞKENCE YAPMIŞLARAdana merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden birinin kadın olduğu öğrenildi.
DÖVÜP, İŞKENCE YAPMIŞLAR
Adana merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden birinin kadın olduğu öğrenildi. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, örgütün aktif eylemlerini gerçekleştirdiği bildirildi. Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.
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