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Son Dakika Güncel Milletvekillerinden Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret

Milletvekillerinden Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret

1 saat önce

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik'i ziyaret etti.

Milletvekillerinden Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret, System.String[]

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik'i ziyaret etti.

Harekatın ikinci gününde teröristlerle girdiği çatışmada bacağından yaralanan Çelik'in Ağaçlık köyündeki babaevine giden Şimşek ile Aydın, kendisine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Şimşek ve Aydın, Çelik'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını illetti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şimşek, Tel Abyad'da yaralanan Çelik'in moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Her zaman şehit ve gazilerin yanında olduklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu gençler olduğu sürece ülkemiz payidar olacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kardeşlerimiz olduktan sonra ülkemiz daha iyi noktalara gelecektir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, en zor günlerde Çanakkale'de, Sakarya'da olduğu gibi, bizi sevmeyenlere karşı birliğimizi, beraberliğimizi sürdürerek ülkemizi iyi noktalara taşıyacağız. Devlet olarak gazi ve şehitlerimizin yanında olacağız. Gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlayacağız."

Milletvekili Aydın ise harekatta yaralanan Çelik'in kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileyerek, "Çelik'in moral ve motivasyonu görünce ülkede gençlerin ne kadar güzel yetiştirildiğine kanaat getirdim. Böyle bir orduya mensup olan ordu komutanımız her yerde haklı bir şekilde elini masaya vurur ve istediğini alır." dedi.

Aydın, "Bize mağduriyet yaşatmak isteyenlerin hiçbirine tahammülümüzün olmadığını göstermek için bu operasyona başladık. Çelik'i tebrik ediyorum ve kendisine acil şifalar diliyorum. Şehit ve gaziler sayesinde bu ülkede güvenli ve huzurlu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şimşek ve Aydın'a teşekkür etti.

Milletvekillerine, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer eşlik etti.

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Aydın, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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