Milletvekillerinden Başkan Yıldırım'a ziyaret

Başkan Yıldırım tarafından karşılanan milletvekilleri Akar ve Tutdere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak Yıldırım'a hem başarı diledi, hem de desteklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün ilçemizde ağırlamaktan onur duyduğumuz sayın milletvekillerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.