Milletvekillerinden Başkan Yıldırım'a ziyaret
17 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Beraberindeki Heyet Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a Nezaket Ziyaretinde Bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:59 Kaynak: Bültenler
Başkan Yıldırım tarafından karşılanan milletvekilleri Akar ve Tutdere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak Yıldırım'a hem başarı diledi, hem de desteklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün ilçemizde ağırlamaktan onur duyduğumuz sayın milletvekillerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi