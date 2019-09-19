Son Dakika Haberleri: Milletvekillerinden Başkan Yıldırım'a ziyaret
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Milletvekillerinden Başkan Yıldırım'a ziyaret

17 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Beraberindeki Heyet Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a Nezaket Ziyaretinde Bulundu.

Milletvekillerinden Başkan Yıldırım'a ziyaret, System.String[]

Başkan Yıldırım tarafından karşılanan milletvekilleri Akar ve Tutdere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak Yıldırım'a hem başarı diledi, hem de desteklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün ilçemizde ağırlamaktan onur duyduğumuz sayın milletvekillerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İskender Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:59 Kaynak: Bültenler
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