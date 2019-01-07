Son Dakika Haberleri: Milletvekillerinden May'e: Anlaşmasız Brexit Seçeneğini Gözden Çıkar

Milletvekillerinden May'e: Anlaşmasız Brexit Seçeneğini Gözden Çıkar

52 dakika önce

İngiltere'de 200'den fazla milletvekili imzaladığı mektupta Başbakan Theresa May'e anlaşmasız AB'den ayrılma seçeneğini 'gözden çıkar' çağrısı yaptı.

Milletvekillerinden May'e: Anlaşmasız Brexit Seçeneğini Gözden Çıkar, System.String[]
İngiltere'de 200'den fazla milletvekili imzaladığı mektupta Başbakan Theresa May'e anlaşmasız AB'den ayrılma seçeneğini 'gözden çıkar' çağrısı yaptı.

Aralarında AB'den ayrılma ve AB'de kalma destekçilerinin de bulunduğu milletvekilleri salı günü Başbakan May ile görüşecek.

Görüşmede, partiler üstü milletvekilleri, Başbakan May'e, anlaşma yapılmadan AB'den ayrılmanın İngiltere için bir felaket olacağı ve bunun iş kayıplarına neden olacağı uyarısında bulunacaklar.

Milletvekilleri ayrıca Başbakan May'den, Brexit anlaşması gelecek haftaki oylamada güvenoyu almasa da AB'den asla anlaşmasız ayrılmayacağını garantilemesini talep edecekler.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığına göre, mektubu, muhafazakar partili Dame Caroline Spelman ile muhalefetteki İşçi Partili milletvekili Jack Dromey organize etti.

AB'de kalma taraftarı Spelman, BBC Radio 4'de katıldığı programda, anlaşmasız bir Brexit'in ülkede iş kayıplarına yol açacağı uyarısını yaptı.

BBC, hükümet kaynaklarına göre Başbakan May'in Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'nda oylama tarihini 15 Ocak olarak aktardı.

May'in Brexit anlaşması AB tarafından onay almış olsa da anlaşmanın yürürlüğe girmesi için İngiltere Parlamentosu'nda da onaylanması gerekiyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:10 Kaynak: DHA

İngiltere, Theresa May, Avrupa Birliği, Dünya
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