Milletvekillerinden Millet Çarşısı'na Tam Not

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Tamer Akkal, yaz aylarında açılması planlanan Millet Çarşısı'nı gezdi.

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Tamer Akkal, yaz aylarında açılması planlanan Millet Çarşısı'nı gezdi. Projeyi yerinde gören AK Partili Milletvekilleri projeye tam not verirken; Yunusemre Belediye Başkan Dr. Mehmet Çerçi ve ekibini kutladı.



Yunusemre Belediyesi, içerisinde Türkiye'nin en modern pazaryerlerinden birinin de bulunduğu Millet Çarşısı'nda sona yaklaşıyor. Pazarcı esnafının beğenisini kazanan projeyi bu kez AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal Millet Çarşısı'nı gezdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'den bilgi alan AK Partili Milletvekilleri projeye hayran kaldı. Millet Çarşısının Manisa'da büyük bir eksikliği gidereceğini dile getiren Milletvekilleri, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.



Güzelyurt Mahallesinde yapımı devam eden Yunusemre Millet Çarşısı, Manisa'nın 40 yıllık pazaryeri sorununu çözecek Türkiye'nin en modern kapalı pazaryeri olma özelliğine sahip. 650 kişilik kapasitesiyle Manisa'nın en büyük Konferans Salonu, 27 dükkan, Gençlik Eğitim Merkezi, çocuk oyun salonu, çocuk bakım merkezi, bebek emzirme odası, kafeterya, mescid, hamam, kapalı ve açık otoparklar içeren toplam 30 bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir kompleks olarak Manislaıların hizmetine girecek. - MANİSA

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