Milletvekillerinden Seçer'e Destek

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Ama bir kere kazanmak bana yetmez.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Ama bir kere kazanmak bana yetmez. Belediye başkanı olduktan sonra yaptığım hizmetlerle Mersin halkının kalbini kazanmış olursam, insanlar 'verdiğimiz oy helali hoş olsun' derse kendimi gerçekten zafer kazanmış sayacağım" dedi.



CHP Adana milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'e destek için Mersin'e geldi. Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'in de katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarıyla örgütlerin koordineli şekilde çalıştığını, seçim kampanyası temposunun önümüzdeki haftadan itibaren artacağını söyledi.



"Bu destek örnek olacaktır"



Seçer ise konuşmasında komşu Adana'nın milletvekillerinin destek ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, "Birlik güzel şey. Adana milletvekillerimizin burada olması, destek sunması, şu an burada olmayan partililerimize de güzel bir örnek olacaktır, ders niteliğinde olacaktır" diye konuştu.



Adana ve Mersin'in merkezi idarenin birçok yatırım ve projesinde yan yana olduğunu, kader birliği yaptığını kaydeden Seçer, Adana'da Zeydan Karalar'ın, Mersin'de kendisinin kazanması durumunda iki şehrin belediyelerinin de koordineli çalışabileceğini söyledi.



"Mersin halkının da kalbini kazanırsam, kendimi gerçekten zafer kazanmış sayacağım"



Karalar'ın başarılı olacağından şüphesi olmadığını ifade eden Seçer, "Mersin'de kazanacağımızdan da endişeniz olmasın. Ama bir kere kazanmak bana yetmez. Belediye başkanı olduktan sonra yaptığım hizmetlerle Mersin halkının kalbini kazanmış olursam, insanlar 'verdiğimiz oy helali hoş olsun' derse kendimi gerçekten zafer kazanmış sayacağım" ifadelerini kullandı.



Mersin'in değişim istediğini, yeni bir vizyon katacak, sorunları çözmek için gece gündüz çalışacak bir belediye başkanı istediğini savunan Seçer, şöyle devam etti; "Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğum andan itibaren Mersin'in sorunlarını ve çözümlerini bilmem gerektiği bilinciyle 2 yıl boyunca çalıştım, projeler geliştirdim ve bunları kitap haline getirdim. 1 Nisan'da belediye başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz Mersin'in sorunlarını çözmek için hazırladığımız projeleri hayata geçireceğim. Mersin çok laf değil, hizmet bekliyor. Sorunlar birikmiş, insanlar hizmete susamış."



Aylardır toplumun farklı kesimleriyle temas ettiğini, insanların ekonomik sorunların yanı sıra ayrımcılıktan şikayet ettiğini belirten Seçer, "İnsanlar ayrımcılık istemiyor. 'Bizi insan olarak, yurttaş olarak görecek belediye başkanı istiyoruz' diyor. Bunu AK Parti'li de söylüyor, İyi Parti'li de söylüyor, HDP'li de söylüyor. Ben Vahap Seçer olarak Mersin halkına huzur, refah, kardeşlik vaat ediyorum" şeklinde konuştu.



Siyasi hayatının en rahat seçim kampanyasını bu dönem yürüttüğüne değinen Seçer, "Her kesimden dostane yaklaşım görüyorum. 'Bu adam seçilirse mahallemize hizmet gelir, ayrımcılık olmaz' diyor. O nedenle siyasi hayatımın en rahat seçim sürecini yaşıyorum. Mersin'in her ilçesinden, her mahallesinden oy istiyorum ve tüm hemşehrilerime söz veriyorum. Vahap Seçer belediye başkanı seçildiğinde Mersin'de refah ve huzur içinde yaşayacaklar" dedi.



Parti binasındaki toplantının ardından Seçer ile Adana milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda işçilerle ve işverenlerle buluştu.



Milletvekilleri de yaptıkları açıklamada, Vahap Seçer'in Mersin için bir şans olduğunu, sosyal belediyecilik örneği sergileyeceğini ve 31 Mart seçimlerinden başarı ile çıkacağına inandıklarını söylediler. - MERSİN

