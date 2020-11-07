Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü - Son Dakika

Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü

07.11.2020 18:47
Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü, System.String[]

AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Tekno Tarım Manisa 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi.

AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Tekno Tarım Manisa 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi. Baybatur, Tarım Fuarının tarım şehri olan Manisa için önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getirdi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, üretici ve sektör temsilcilerini buluşturuyor. Türkiye'nin birçok ilinden 100'ü aşkın üretici firma yerini aldı. SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Fuarı ziyaret eden AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, üretici ve sektör temsilcileriyle görüştü. Murat Baybatur'a Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, il yöneticileri ve partililer eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Baybatur, fuarı gezdi.

Baybatur: "Bu işi organize etmek kolay değil"

Açıklamada bulunan Baybatur, "Öncelikle tebrik ediyorum. 14'üncü tarım fuarımız her sene hem Manisa'da üretim yapan hem de diğer ulusal firmaların katıldığını gördüğümüz tarım ekipmanlarıyla alakalı zirai ilacından gübresine kadar başarılı bir fuar gerçekleştiriliyor. SNS Fuarcılık'a teşekkür ediyorum, kolay bir iş değil. Pandemi dönemindeyiz, sıkıntılı bir dönem. Fuara ilgi ve alakanın olduğunu görüyoruz. Firmaların yine yerlerini aldığını görüyoruz. İnşallah çiftçimiz istifade eder. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Nice tarım fuarlarında buluşmak üzere" dedi.

Üzüm fiyatları hakkında konuşan Baybatur, üzüm fiyatlarının bu yıl 12,5 lira olduğunu hatırlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. 12 buçuk liranın rekor bir fiyat olduğunu ifade eden Baybatur, çiftçiye diğer ürünlerde de destek vereceklerini ve bereketli bir dönem yaşandığını kaydetti.

Firmaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi edinen Ak Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Fuarımız artık Manisa için bir marka haline geldi. Her sene büyüyerek katılımcıları daha da artarak, daha da güçlendirerek gerçekleştiriyoruz fuarımızı. Zaten tarımın en yoğun şekilde yapıldığı çok bereketli topraklara sahip Manisa'ya yakışır bir fuar. Tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde yaşamış olduk. Pandemide bizin en büyük gücümüz tarımdı. Tarım üretimimizin üzerinde ayakta durduk. Bu bilince zaten sahiptik bunu da arttırarak, daha da genişleterek, her alanda destekleyerek tarımın üzerinde ayağa kalkacağız yine" diye konuştu.

"Tarımın başkentine yakışır fuar "

Tarım Fuarı'nın iyi bir seviyeye geldiğini belirten Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "14'üncü kez düzenlenen Tarım Fuarı tabii artık hakikaten belli bir seviyeye gelmiş bir fuar. Manisa gibi tarım şehrine yakışan bir fuar. Biz de girişte gördük, tedbirler de alınmış. Bu sene bizim ilk izlenimlerimiz, kuruluşların, firmaların çok memnun oldukları yönünde. Manisa tarım şehri, tarımın başkenti. Dolayısıyla Manisa'ya da Tarım Fuarı yakışıyor" açıklamasında bulundu.

Tekno Tarım Manisa 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 8 Kasım Pazar gününe kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek. - MANİSA

Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü
Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü
Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü
Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü
Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü
Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü
Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü

Milletvekili, AK Parti, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekillerinden Tarım Fuarına övgü - Son Dakika Ekonomi


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