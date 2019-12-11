Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğüne tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğüne tepki - Son Dakika

Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğüne tepki

6 saat önce

ANTALYA Sürücü Kursları ve Çalışanları Dernek Başkanı Hakan Akan, milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanıyan yasa ile ilgili, "Unutulmamalıdır ki trafikte Azrail kimseye ayrıcalık tanımaz" diyerek tepki gösterdi.

Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğüne tepki, System.String[]

ANTALYA Sürücü Kursları ve Çalışanları Dernek Başkanı Hakan Akan, milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanıyan yasa ile ilgili, "Unutulmamalıdır ki trafikte Azrail kimseye ayrıcalık tanımaz" diyerek tepki gösterdi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahip. Meclisten geçirilen torba yasa ile geçiş üstünlüğü sıralamasına milletvekilleri de eklendi. Yasaya göre milletvekili araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, 'çakar' da takabilecek.

'AZRAİL KİMSEYE AYRICALIK TANIMAZ'

Yasaya tepki gösteren Sürücü Kursları ve Çalışanları Dernek Başkanı Hakan Akan, vekillerin cezalardan etkilenmemek ve daha rahat hareket edebilmek için özel yasalarla kendilerini korumaya aldığını savundu. Akan, "Trafikte standart istiyor olmamız en doğal hakkımız. Trafikte adaletin sağlanması için herkese eşit davranılması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki trafikte Azrail kimseye ayrıcalık tanımaz. Eğitimciler olarak iddia ediyoruz ki bu işin çözümü caydırıcı cezalar, etkin denetim, trafikte adalet ve eşitlik ile sağlanır" dedi.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
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