MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMINI BELİRLEYEN YSK KARARI RESMİ GAZETE'DE - Son Dakika

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında YSK Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.