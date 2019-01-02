Milletvekilli Çakır'dan Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkan yardımcısı Ali Er, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Malatya gazeteciler olarak bir dosya hazırlayıp vekilimize vereceğiz bu dosyanın içinde, başta uydu kiraları olmak üzere ve gazetelerin ham maddesi ülke dışında geldiği için bunların maliyeti bir hayli yüksek bundan dolayı hükümetimizin basına destek vermesini istiyoruz" dedi



Ahmet Çakır ise 2019'un barış ve huzur getirmesini temenni sinde bulunarak, "İnşallah bu yılın çalışan gazetecilerimiz için daha iyi bir yıl olur. Tabi öncelikle ülke için, insanlık barışı için 2019'un barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Türkiye son dönemde terörle mücadelesiyle, savunma sanayisini büyütmesiyle, ekonomisini büyütmesi noktasında çok ciddi bir mesafe aldı. Artık dünyanın sayılı güçlerinden biri haline geldi. 2018 yılında da ekonomik bir saldırı vardı. Burada da Türkiye başarıyla çıktı. Almış olduğu ekonomik karşıt tedbirlerle asgari ücreti arttırarak insanımızın ekonomik kriz karşısında ezilmesinin önüne geçmiş oldu. Her kesime yönelik teşvik uygulamalarıyla krizden çıkmış olduk, kriz geride bırakıldı. Tabi krizin kalıntıları hala var, enflasyonun düşürülmesi, faiz oranlarının aşağıya çekilmesi yönünde inşallah 2019 yılında Türkiye ekonomik büyümesini sürdürecek. G-20'ye göre bakıldığında hem dış borç açısında, hem kamu borcu açısından Türkiye makro bir güvence veriyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin terörle ciddi bir mücadele yürüttüğünü belirten Çakır, "DEAŞ'la mücadeleyi en çok Türkiye yaptı. PKK ve onun uzantıları YPG/PYD gibi farklı gruplarla da hem içerde hem dışarda ve bir yandan da FETÖ ile mücadelede Türkiye büyük bir mesafe aldı. Bununla birlikte hem savunma sanayisini güçlendirdi, hem de ekonomik saldırıları bertaraf etti. Artık Türkiye bölgesinde güçlü etkin bir konuma geldi. Hem de Dünya siyasetinde gerçekten ağırlığını koyan bir ülke konuma geldi. Türkiye 2019 yılında ekonomik kalkınmasına hızlı bir şekilde devam edecek" ifadelerine yer verdi.



31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerini de değerlendiren Çakır, "Bizlerde bir yerel seçime gidiyoruz. Önümüzdeki dünlerde ilçe belediye başlarımızın açıklanmasından sonra artık bizler de sahaya çıkacağız. Hem belediye başkanlarımızın seçilmesi noktasında hem de seçildikten sonra Malatya'mızda hizmetin devamı noktasında elimizden gelen gayreti yapacağız. Malatya Büyükşehir ile birlikte büyük bir kalkınma ve dönüşüm yaşadı. Hem merkezde hem de kırsal ve ilçelerde, köylerimize kadar büyük bir hizmet ağı gitti ve bundan sonra da daha yoğun bir şekilde hizmet gidecek. Daha güzel projeler hayata girecek. Bu dönemin de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

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