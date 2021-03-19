Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini söyledi - Son Dakika

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini bildirdi.

İHD heyeti ve Ahmet Türk, HDP Grup Yönetim Salonu'nda, milletvekilliğinin düşmesinin ardından başlattığı eylemini sürdüren HDP'li Gergerlioğlu'nu ziyaret etti.

Gergerlioğlu, burada yaptığı konuşmada, "üç gündür adalet nöbetinde olduğunu" ifade ederek, "Anayasa Mahkemesine başvuru yaptığımız halde alelacele, afaki bir şekilde bu karar okutulmuştur. Sayın Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi bir hataya düşülmüştür." dedi. Hak ve adalet üzerine direndiklerini belirten Gergerlioğlu, "Bu direnişimiz de adalet yerini bulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Ahmet Türk ise 30 yıldır yaşananları bugün tekrar yaşadıklarını kaydederek, "1994 yılında yine milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı, cezaevine girdik, DTP kapatıldı, milletvekilliğimiz düşürüldü, siyasi yasaklar başladı ama bugün bakıyoruz ki geçmişte bütün bu yaşadıklarımız, partilerin kapatılması, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, cezaevi süreçleri bize bir şeyi gösterdi; hep güçlenerek çıktık. Çünkü, halkımız yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.