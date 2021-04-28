Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi

28.04.2021 16:47

Milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından iddianame hazırladı.
İddianamede, Gergerlioğlu'nun kesin hüküm giydiği, bunun üzerine Anayasa'nın 84. maddesi gereği TBMM Genel Kurulu'nun 17 Mart 2021 tarihli 60. birleşiminde söz konusu durumun bilgiye sunulduğu ve şüphelinin milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi.

İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİ

Gergerlioğlu'nun kamu görevinin sona ermesine rağmen, usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle 18-19 ve 20 Mart'ta milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin resmi görevi kalmamasına rağmen belirtilen süre zarfında gece ve gündüz kesintisiz bir şekilde TBMM'de bulunmaya devam ederek, nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği, TBMM tutanaklarının da bu durumu doğruladığı vurgulandı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüphelinin "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarını işlediği belirtilerek, Gergerlioğlu'nun 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Kamu, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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