Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı (AKTÜEL) - Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı (AKTÜEL)
DİYARBAKIR Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı (AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:58 Kaynak: DHA
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