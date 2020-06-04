Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı (AKTÜEL) - Son Dakika

DİYARBAKIR Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven , Diyarbakır 'da gözaltına alındı (AKTÜEL)

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