Milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi - Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Milletvekilliği düşürülen ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP'li Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi.

Milletvekilliği düşürülen ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP'li Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 Haziran'da milletvekilliği düşürülen, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanan Güven'in avukatları müvekkillerinin daha önce tutuklu yargılandığı davadan cezasının mahsup edilerek tahliye edilmesi için başvurdu. Başvuruyu inceleyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı müddetnamede Güven'in 22 Ocak-18 Mart 2018'de başka bir dosyada 55 gün tutuklu kaldığını tespit ederek, koşullu salıverilmesini kararlaştırdı. Karar doğrultusunda Güven, cezaevinden tahliye edildi. HDP'li Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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