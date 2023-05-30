Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yener, milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz sürecinin sona erdiğini belirterek, kesin sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi.

"KATILIM ORANI YÜZDE 87"

Yener, "Kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihindeki toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş, yurt içi-yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür." dedi.

"AK PARTİ 268, CHP 169 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI"

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.

İTTİFAKLARIN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Kesinleşen sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki sandalye sayısı 323 olurken, Millet İttifakı'nın 212 oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 vekil çıkardı.