Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı

30.05.2023 18:07

YSK Başkanı Ahmet Yener'in 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından, sandıktan çıkan sonuç Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı 323, Millet İttifakı'nın 212, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ise 65 oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yener, milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz sürecinin sona erdiğini belirterek, kesin sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi.

"KATILIM ORANI YÜZDE 87"

Yener, "Kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihindeki toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş, yurt içi-yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür." dedi.

"AK PARTİ 268, CHP 169 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI"

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.

Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte parti parti sandalye dağılımı

İTTİFAKLARIN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Kesinleşen sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki sandalye sayısı 323 olurken, Millet İttifakı'nın 212 oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 vekil çıkardı.

YORUMLAR
500

Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor
17:54 Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor
17:54 Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı
17:48 Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı
17:50 Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor
17:44 Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor
17:25 Galatasaray servete bir adım uzakta! İşte Süper Lig şampiyonunun kasasına koyacağı para
17:19 Galatasaray servete bir adım uzakta! İşte Süper Lig şampiyonunun kasasına koyacağı para
17:17 Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı
17:13 Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 18:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement