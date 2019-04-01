Milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu.

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