Milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına
25 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:51
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışta İpi Göğüsledi
Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak
31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi