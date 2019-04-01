Son Dakika Haberleri: Milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına

Milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına

25 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu.

Milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına, System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:51 

Ekonomi
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