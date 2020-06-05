Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı
Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Farisoğulları özel aracıyla Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında jandarma tarafından kontrol noktasında, Güven ise kentteki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle bugün TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Farisoğulları özel aracıyla Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında bulunan Pirinçlik Jandarma kontrol noktasında gözaltına alındı. Farisoğulları, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
GÜVEN DE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
HDP Hakkari Milletvekili iken bugün vekilliği düşürülen Leyla Güven ise saat 22.50 sıralarında Diyarbakır'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Güven de hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.
Bu arada güvenlik güçleri HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın götürüldüğü adliye çevresinde Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile geniş güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:01 Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı