Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2) - Son Dakika

Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır 'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven , salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

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