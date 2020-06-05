Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2) - Son Dakika
Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2)
TUTUKLANDILARMilletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
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5.06.2020 06:55:49. #1.13#
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