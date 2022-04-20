Milley, Türkiye dahil 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika
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Milley, Türkiye dahil 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

20.04.2022 01:34
Milley, Türkiye dahil 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile video konferans yöntemiyle Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile video konferans yöntemiyle Rusya- Ukrayna savaşını ele aldı.

Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, Orgeneral Milley'nin Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, Türkiye ve İngiltere'nin genelkurmay başkanları ile sanal ortamda ortak toplantı yaptığını açıkladı.

Butler, "Askeri liderler, Ukrayna'nın egemenliğini yeniden kazanmasına ve savunmasına yardımcı olmak için çok taraflı güvenlik yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın devam eden Rus işgaline ilişkin değerlendirmelerini paylaştı." ifadelerini kullandı.

Milley'nin mevkidaşlarını Ukrayna'ya ek askeri yardımı hızlandırmaya devam etmeye çağırdığını belirten Albay Butler, "Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için müttefik ve ortaklarla angajmanların önemini bir kez daha teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Genel Kurmay, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milley, Türkiye dahil 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika


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