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Milli Ağaçlandırma Günü

6 saat önce

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Üsküdar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği ( ÜSİMDER) Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün dernek için Ömerli Fidan Dikim Alanı'nda ayırdığı alanda fidan dikti.

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Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Üsküdar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği ( ÜSİMDER) Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün dernek için Ömerli Fidan Dikim Alanı'nda ayırdığı alanda fidan dikti.

Üsküdar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" kampanyasına destek verdi.

USİMDER Başkan Yardımcısı Cevat Boran konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada " 'Fidan dik orman olsun, yaşanılacak yurdun olsun' sloganıyla biz de bu kampanyaya destek vermek için buradayız. 10 bin fidanı toprakla buluşturmak için öğrencilerimizle buradayız. Devletimizin yanındayız, yeşili ve doğayı seviyoruz. Peygamber efendimizin dediği gibi 'Son gün dahi kalsa, öleceğini son dakika bile bilsen muhakkak o elindeki fidanı dik' düsturuyla yaşam sürüyoruz" dedi.

Üsküdar'da eğitim veren tüm İmam Hatip Okullarını temsilen, Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi ve Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürlerinin görevlendirmesiyle 12 öğretmen ve 120 öğrenci 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kanlıca, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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