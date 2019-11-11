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Milli Ağaçlandırma Günü

7 saat önce

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında, Nevşehir'de belirlenen 12 farklı alanda 69 bin fidan dikildi.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında, Nevşehir'de belirlenen 12 farklı alanda 69 bin fidan dikildi.

Göre beldesindeki Aşıklı Dağındaki etkinliğe katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe buradaki ilk fidanı birlikte dikerek, can suyu verdi.

İl genelindeki tüm daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, binlerce fidan daha yeşil bir Nevşehir toprakla buluşturuldu.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ağaçlandırma kampanyası başlamış durumda. Nevşehir'de 12 ayrı lokasyona bugün 69 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Kentimizde ağaç sayısı iklim şartları nedeniyle oldukça az, yeşil alanı çoğaltmak için gayret ediyoruz." dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü

İlhami Aktaş, AK Parti, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:35 Kaynak: AA
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