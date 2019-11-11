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Milli Ağaçlandırma Günü

7 saat önce

Etkinlik alanından detaylar Çocuklar fidan dikmesi Vatandaşların fidan dikmesi Drone ile alandan detya Vali Vahdettin Özkan'ın fidanı toprakla buluşturması Kahramanmaraş'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Etkinlik alanından detaylar

Çocuklar fidan dikmesi

Vatandaşların fidan dikmesi

Drone ile alandan detya

Vali Vahdettin Özkan'ın fidanı toprakla buluşturması Kahramanmaraş'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Milli Ağaçlandırma Günü

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:57 Kaynak: AA
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