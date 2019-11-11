Milli Ağaçlandırma Günü
7 saat önce
Etkinlik alanından detaylar Çocuklar fidan dikmesi Vatandaşların fidan dikmesi Drone ile alandan detya Vali Vahdettin Özkan'ın fidanı toprakla buluşturması Kahramanmaraş'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:57 Kaynak: AA
Etkinlik alanından detaylar
Çocuklar fidan dikmesi
Vatandaşların fidan dikmesi
Drone ile alandan detya
Vali Vahdettin Özkan'ın fidanı toprakla buluşturması Kahramanmaraş'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
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