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Milli Ağaçlandırma Günü

7 saat önce

Fidan dikimi töreninden görüntüler Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.

Fidan dikimi töreninden görüntüler

Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Rize'de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü

Osman Aşkın Bak, AK Parti, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:01 Kaynak: AA
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