Milli Ağaçlandırma Günü
7 saat önce
Fidan dikimi töreninden görüntüler Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:01 Kaynak: AA
Fidan dikimi töreninden görüntüler
Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması
AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Rize'de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı! Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Erkan Kandemir'in "İstifalar olacak" sözlerinin ardından iki AK Partili isim istifa etti