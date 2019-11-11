Son Dakika Haberleri: Milli Ağaçlandırma Günü
Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü

Milli Ağaçlandırma Günü

6 saat önce

Şanlıurfa'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında yaklaşık 300 bin fidan dikildi.

Şanlıurfa'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında yaklaşık 300 bin fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşacağı "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde Kampüs Okulları mevkisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Kentin 25 farklı noktasında organize edilen etkinlik kapsamında zeytin ağırlıklı yaklaşık 300 bin fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Milli Ağaçlandırma Günü

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:22:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Ağaçlandırma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]