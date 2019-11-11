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Milli Ağaçlandırma Günü

6 saat önce

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Beyoğlu'nda 4 ayrı noktaya toplamda 1.111 ağaç dikildi.

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Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Beyoğlu'nda 4 ayrı noktaya toplamda 1.111 ağaç dikildi.

Çıksalın'daki meydanda vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanları öğrencilerle toprağa yerleştirdi.

Yıldız'a eşlik eden Haliç Üniversitesi ve Muallim Cevdet Ortaokulu öğrencileri, fidanlara can suyu verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Piyalepaşa Cami, Ağaçlar Altı Parkı ve Zindan Arkası Caddesi'ndeki yeşillik alanlara da fidan dikildi.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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