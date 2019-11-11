Milli Ağaçlandırma Günü

Gercüş ilçesinde fidan dikildi.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen törende çocuklara ağaç sevgisinin verilmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada 3 bin fidan toprakla buluşacak . Çocukların hepsini aynı anda getirmek mümkün değil. Zaman zaman programlarla olabildiğince çocuklarımızın fidan dikmesini sağlayalım. Her çocuk mutlaka bir fidan dikebilirse inanıyorum ki o zaman proje amacına kavuşacaktır."

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, çocuklara ağaç ve orman sevgisinin aşılanması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımız ilçede beton yığınları arasında yetişiyor. Böyle alanlara gelerek ormanın ne olduğunu, ağaç dikmenin ülkeye ne fayda sağladığını da uygulama yaparak öğrenmiş oluyor." dedi.