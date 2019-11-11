Milli Ağaçlandırma Günü

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Siirt'te 123 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Siirt Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Siirt'te 27 yerde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde düzenlenen törene, Vali Ali Fuat Atik, 3. Komando Tugay Komutanı Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Ali Fuat Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt Üniversitesinde 20 bin olmak üzere il geneli 123 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Emeği geçen herkesi kutlayan Atik, "Ülkemizin geleceği için inşallah yaptığımız bu ağaç dikimi gelecek nesillere faydalı sonuçlar doğuracağını, ülkemizin yeşilleneceğini, doğamızın korunmasına yönelik olumlu neticeler doğuracak. Bu arada emeği geçen Siirt Orman İşletme Müdürlüğümüz olmak üzere Siirt Üniversitesi, bu etkinliğe katılan tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür ediyorum. Biz de bugün Türkiye'deki bu faaliyetin bir parçası olarak görevimizi yerinme getirdik." dedi.

Orman İşletme Müdürü Selahattin Kafadar ise, 27 lokasyon alanında saatler 11.11'i gösterdiğinde aynı ayda fidan dikildiğini belirterek, "Buradaki hedefimiz 100 bin ağaç dikmekti, bu hedefimizin üzerine çıkarak 123 bin ağaç sayısına ulaştık. Emeği geçenleri kutluyorum. Bunların bakım ve sulamasını da büyük bir özveriyle yapılacaktır." İfade etti.

Öğrencilerden Sema Güvenç de ağaç dikmenin önemini belirterek, "Buraya öğretmenlerimizle ağaç dikmeye geldim. Çok mutluyum. Herkes geleceği için mutlaka bir fidan dikmelidir." dedi.