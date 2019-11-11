Son Dakika Haberleri: Milli Ağaçlandırma Günü
Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü

Milli Ağaçlandırma Günü

6 saat önce

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Osmaneli ve Bozüyük'te fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü, System.String[]

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Osmaneli ve Bozüyük'te fidan dikildi.

Sakarya Nehri kenarında bulunan alanda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, öğrencilerle birlikte 6 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Programda konuşan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Türkiye genelinde önemli bir çalışmaya imza atıldığını, Osmaneli'nde de bu projeye destek olunduğunu belirtti.

Fidan dikiminin değerli olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Peygamberimiz 'kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' diye buyurmuş. Bu kapsamda geleceğimize, torunlarımıza güzel bir çevre, sağlıklı bir çevre bırakmak için böyle bir projeye destek verdik."

Yavuz, emeği geçen tüm ekiplere ve katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Münür Şahin de, belediye olarak bugüne kadar 160 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

- Bozüyük

Bozüyük'ün Küme Evler mevkisinde yapılan fidan dikiminde belirlenen alana 4 bin fidan dikildi.

Etkinliğe, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkan Vekili İlter Kalkan, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay da katıldı.

Osmaneli, Sakarya, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaykur Rizesporlu Zafer Görgen'den mutlusu yok
Vedat Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı! A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Ağaçlandırma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]