Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

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Fidanların dikilmesinden detay

Vali Erkaya Yırık'ın konuşması

Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'in konuşması - Elazığ

Elazığ'da merkeze bağlı Bağlarca köyü kırsalında düzenlenen törende, 100 dekar alanda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Erkaya Yırık, Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Elazığ'da 223 Bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla Elazığ'ın yemyeşil bir kent haline geleceğini ifade eden Yırık, şöyle devam etti:

"Elazığ'da 223 bin fidanı, günde 7 bin 700 fidan olmak üzere geleceğimize nefes projesi ile toprakla buluşturuyoruz. Bizim insanlara, geleceğimize nefes olmamız lazım. Memleketimizi yeşillendirme amacıyla çıkılan bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir yol açtığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yeşillendirmeyle, yapılan bu çalışmayla inşallah geleceğimize, çocuklarımıza hepimize bir nefes olacak. Hayırlı olsun. İnşallah geleceğimiz yemyeşil olsun."

Programa, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum ve kuruluş müdürleri, kamu personeli, veliler ve öğrenciler katıldı.