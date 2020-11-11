Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Keban ilçesinde "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikim töreni yapıldı.

Nimri Dağında gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Kaymakam Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Adil Benli, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin seçkin, DSİ Keban Şube Müdürü Yasin Celayir, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ciğerci yaptığı açıklamada, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesi ile bir araya geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 11 Kasım 2019'da başlayan çalışma ile pandemi kurallarına uyarak 81 il ile eş zamanlı fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Bu etkinliğin önemine işaret eden Ciğerci, bugünden sonra da her gün belli oranda fidan dikimi yapılmasının önemli olduğunu aktardı.

Ciğerci bu yıl içinde bugüne ilçede 250 bin fidan dikimi gerçekleştiğini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Keban Orman İşletme Şefi Ömer Şerbet de, bugün ülkede orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılığını arttırmak amacıyla bir çalışma yapıldığını belirtti.

Şerbet, fidanları toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Daha sonra programa katılanlar fidan dikti.