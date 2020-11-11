Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Mazıdağı ilçesinde "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 48 bin 758 fidan toprakla buluşturuldu.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, çevreyi korumak, yeşille buluşturmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini, bu kapsamda fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.
Dikilen fidanlara can suyu verildi, hatıra fotoğraf çekildi.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Bilge, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Değer, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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