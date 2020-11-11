Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Bilge, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Değer, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan , çevreyi korumak, yeşille buluşturmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini, bu kapsamda fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

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