Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Dargeçit ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikimi yapıldı.
Temelli Mahallesinde gerçekleştirilen programa katılanlar fidanları toprakla buluşturdu, dikilen fidanlara can suyu verdi.
Programa, Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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