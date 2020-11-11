Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü

11.11.2020 16:25
Milli Ağaçlandırma Günü, System.String[]

Dargeçit ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikimi yapıldı.

Dargeçit ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikimi yapıldı.

Temelli Mahallesinde gerçekleştirilen programa katılanlar fidanları toprakla buluşturdu, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Programa, Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Geleceğe Nefes, Dargeçit, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika


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