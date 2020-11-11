Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Kavak ilçesinde "Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Organize Sanayi Bölgesindeki 190 dekar araziye çeşitli türlerde 300 fidan dikildiğini belirterek, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çıplak araziye çeşitli cinste fidanlar dikildiğini söyledi.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş de Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Asarcık, Havza, Ladik, Kavak ve Çağlayan'daki toplam 4 bin 240 dekar araziye mavi selvi, sedir, akçaağaç, defne, oya, dişbudak, dut, yalancı akasya, kara selvi, çınar ve sarıcam cinsi 2 bin 240 fidan dikildiğini kaydetti.