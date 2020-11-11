Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da da Vali Gökmen Çiçek, Saraydüzü Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen programda, vatandaşlarla birlikte fidan dikti.

Vali Gökmen Çiçek, törende, programın 81 ilde, 922 ilçede aynı anda yapıldığını, yurt dışında da birçok ülkede kampanya kapsamında fidanlar dikildiğini bildirdi.

Bunun, projenin ne kadar önemli ve verimli olduğunu da gösterdiğini ifade eden Çiçek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'ın yüzde 20'si ormanlık alan. Ülke genelinde başlatılan bu seferberliği Afyonkarahisar'da daha etkin hale getirerek, yeşil alanı ilk etapta yüzde 30'a çıkarmalıyız. Termalimiz, mermerimiz her türlü doğal güzelliğimiz var. Biz daha fazla yeşil alanı hak ediyoruz. Orman teşkilatımız ve bizler, el ele vererek daha yeşil bir Afyonkarahisar'ı birlikte inşa edebiliriz."

Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US ise bu yıl il genelinde toplam 412 bin 355 fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ve diğer katılımcılar, hazırlanan alanda fidanları toprakla buluşturdu.