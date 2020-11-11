"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Karamürsel'in Karapınar Mahallesinde düzenlenen törende, "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla protokol üyeleri 1000 akasya, 500 iğde ve 500 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin orman varlığını artırmanın yanı sıra toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Canbaba, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma projesi kapsamında, bu yıl pandemi süreçlerinden dolayı tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Orman İşletmesi Karamürsel Bölge Sorumlusu Aslıhan Yemenici ve ilçe Jandarma Komutanı Burhan Demir ile diğer katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Gebze

Gebze ilçesindeki etkinliklerde ise Gaziler Dağı'nda yanan ormanlık alana 300 dişbudak ve akçaağaç fidanı dikildi.

Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Köksal Turan, İlçe Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Asalettin Aksu ile Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Kaymakam Güler, geçtiğimiz günlerde bu alanda orman yangını çıktığını anımsatarak, "Bu vesileyle inşallah burada bulanan 18 dönümlük arazide ağaçlandırma yapacağız. Hakikaten doğaya sahip çıkma şuuru ve bilinci geleneğimizde var. Biz her zaman doğaya sahip çıkacağız. Buraya katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Büyükgöz de topraktan yaratılan insanoğlunun toprağın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Ölünce toprağa gidiyoruz. Ağaç da toprakta yetişiyor. O nedenle ağaç bizim için anadır ve yardır. Bu nedenle toprağa ve ağaca büyük değer veriyoruz. "dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar, protokol üyelerince toprakla buluşturuldu.