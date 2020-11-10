Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da 81 il ile aynı anda yaklaşık 30 ülkede fidanlar toprakla buluşacak - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da 81 il ile aynı anda yaklaşık 30 ülkede fidanlar toprakla buluşacak

10.11.2020 12:10
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da 81 il ile aynı anda yaklaşık 30 ülkede fidanlar toprakla buluşacak, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşecek. Bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkenin katılacağı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluşacak.

Geçtiğimiz yıl YouTuber Abdullah Enes Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı "Ağaç dikme bayramı" önerisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile her yıl 11 Kasım gününün, "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanması kararı alındı.

11 Kasım 2019 saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan kampanya, vatandaşlardan gördüğü yoğun ilgi ile bir seferberliğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılımı ile 81 ilde aynı anda canlı bağlantılarla gerçekleşen organizasyonda 11 milyon hedefi aşılarak yaklaşık 14 milyon fidan, 7'den 77'ye her kesimden vatandaşın gönüllü katılımı ile dikildi.

Guinness Rekorlar Kitabına Girildi

Geçen yıl 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu. Çorum Guinness Rekorlar Kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi. '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu sırtlayan Çorum Celilkırı mevkiinde toprakla buluşan fidanların hepsi tuttu. Geçen yıl vatandaşların katılımı ile yürütülen rekor demesi bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir konsepte yapılacak. Dünya üzerinde bitkilerle yapılmış en büyük resmi gerçekleştirmek için çalışmalar son hızla devam ediyor.

81 il ve 70 ülke temsilcisi ile aynı anda fidan dikilecek

11 Kasım günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek Ankara'daki program, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk yerleşkesinde yapılacak. Geçen yıl vatandaşların da yoğun ilgisi ile bir seferberliğe dönüşen organizasyon için bu yıl ilk defa yurt dışından da katılım olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinliğin yurt dışı organizasyonu için Dışişleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle yaklaşık 30 ülkeden katılım sağlanacak. Aralarında başta kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere, Bosna-Hersek, Irak, Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan, Afganistan, Kosova, Özbekistan, Senegal ve Arnavutluk gibi pek çok ülkenin yer aldığı etkinlikte sahada 70 ülke temsilci Türkiye ile aynı anda fidan dikecek.

Anıtkabir'e 82 fidan dikilecek

11 Kasım tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliklerinden bir gün önce, 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen toplam 82 adet fidan, Yüce Atatürk'e duyulan şükran ve bağlılığın bir ifadesi olarak, Ulu Önder Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'in bahçesine dikilecek.

Pandemi için gerekli tüm tedbirler alındı

Türkiye'nin orman varlığını artırmanın yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkinlik olan "GELECEĞE NEFES" Ağaçlandırma Projesi kapsamında, bu yıl pandemi süreçlerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Etkinliğin bütün illerde ve ilçelerde pandemi kurallarına uygun bir şekilde sorunsuz ilerleyebilmesi için valiliklerin koordinasyonunda, kamu kurumları, il milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, askeri birlikler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri gibi sürece katılımında gereklilik ve yarar görülen her taraf ile programın icrasına yönelik koordinasyon toplantıları yapıldı.

Bahçelerine fidan dikmek isteyenlere bedelsiz fidan

Pandemi nedeniyle, etkinlik sahalarına gidemeyip kampanyaya uzaktan katılım sağlamak isteyen vatandaşlara, yaşadıkları ortamı güzelleştirmeleri ve yeşil örtüyü geliştirmek amacıyla evlerinin etrafına veya site bahçelerine fidan dikmelerini teşvik edilmesi için talep edenlere bedelsiz fidan verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen "Tohumdan Ormana Projesi" kapsamında, ilk ve ortaokula giden yaklaşık 12 milyon öğrenciye, bedelsiz verilecek tohum setleri, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla dağıtıldı. Çocukların bu tohumlar ile evlerinde kapta fidan üretimi yapmaları sağlanacak.

Dikim için en uygun alanlar belirlendi

Vatandaşların kolayca dikim sahalarına ulaşabileceği okul, üniversite, hastane, ibadethane bahçeleri, yol kenarları, köylülerce kullanılan kamusal alanlar, çeşitli kamu kurumlarının bahçeleri ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları yaptığı yerleşim yerlerine yakın sahalar öncelikli fidan dikim alanları olarak belirlendi.

Projenin faydaları saymakla bitmiyor

Proje kapsamında dikilen fidanlardan oluşan ormanlar, kampanya kapsamında hedeflenen sosyal faydalarının yanı sıra, dikim yapılan sahanın özelliğine göre; toprak kaybını önleyerek erozyonun şiddetinin düşürülmesi, ülkemiz yeşil dokusunun geliştirilerek, orman varlığının artırılması, yabani hayvanlara besin sağlayarak, popülasyonlarının gelişimine destek olunması, özellikle kamusal alanlarda yapılan ağaçlandırmalar ile çocukların, gençlerin ve vatandaşların daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamalarına hizmet etme gibi pek çok fayda sağlıyor. Proje ayrıca, dikilen çiçekli ve aromatik bitkiler sayesinde, bal üretimi desteklenirken, rekreasyonel alanların oluşumuna ve odun dışı ürün ve hizmetler alanında vatandaşların gelir sağlamasına katkı sunuyor. - ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Tarım, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da 81 il ile aynı anda yaklaşık 30 ülkede fidanlar toprakla buluşacak - Son Dakika


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